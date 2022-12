Ex Lazio, Jony fa il suo ritorno in campo con lo Sporting Gijon

Dopo un infortunio, c’è stato il ritorno in campo dell’ex Lazio Jony con lo Sporting Gijon nel match di Segunda Division con il Las Palmas

L’esterno ex biancoceleste non è però riuscito a evitare la sconfitta dei suoi, nonostante alcune discrete giocate, arrivate dopo il suo ingresso in campo, giunto al 61′.