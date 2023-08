Ex Lazio, il figlio di Julio Cruz sbarca in Serie A. Juan Cruz arriva nella massima serie italiana. Ecco quale sarà la sua nuova squadra

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Hellas Verona avrebbe chiuso per l’arrivo del classe 1999 dal Banfield, Juan Cruz, in vista del calciomercato di gennaio. Il figlio dell’ex Lazio, infatti, lascerà il club argentino solo tra sei mesi, approdando in Italia a campionato già in corso.