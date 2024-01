Ex Lazio, Claudio Lopez: «Simeone? Si era capito subito che avrebbe fatto l’allenatore». Le parole dell’ex giocatore

Claudio Lopez e Diego Simeone hanno condiviso per tre anni la maglia della Lazio e più volte quella della Nazionale Argentina. Intervenuto ai microfoni di Relevo, l’ex esterno biancoceleste ha raccontato di una cena in cui si è reso conto delle grandi abilità dal ‘Cholo’.

PAROLE– «Si era capito subito che avrebbe fatto l’allenatore. Un giorno abbiamo finito l’allenamento con la Lazio e con la famiglia a mangiare al ristorante. Lui si divertiva a spostare il bicchiere e posate per analizzare il lavoro tattico che avevamo fatto in allenamento. Commentava la formazione e vedi e trovava già le soluzioni a tutti i possibili problemi. La strada del Cholo era già marcata, non ho mai dubitato del futuro che Diego avrebbe potuto avere come allenatore. Nessuno ha mai veramente pensato a cosa Diego ha realizzato in un club come l’Atletico Madrid da quando è arrivato fino ad oggi… Penso che la figura di Diego debba essere messa in cima allo stadio. È incredibile. Ha saputo circondarsi delle persone giuste, ha fatto prevalere il lavoro e il pensiero che aveva riuscendo a convincere i giocatori a trasformarlo in campo. È incredibile ».