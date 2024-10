Eurorivali, i RISULTATI delle avversarie della Lazio: in campo Ajax e Braga

Eurorivali, oltre alla Lazio sono scese in campo due delle rivali del maxi girone dei biancocelesti: ecco come è andata

Archiviata la due giorni di Champions, a prendere la scena è l’Europa League e alle 18.45 sono andate in scena le prime sfide della seconda giornata, e oltre alla Lazio sono andate in campo le rivali dei biancocelesti ovvero Ajax e Braga rispettivamente con Slavia Praga e Olympiakos. I lanceri hanno pareggiato 1-1 a Praga mentre i portoghesi perdono male in Grecia contro la formazione biancorossa. A seguire il resto dei risultati

Real Sociedad – Anderlecht 1-2

Olympiacos – Braga 3-0

Hoffenheim – Dinamómetro Kiev 2-0

Qarabag – Malmo 1-2

Riga Fs – Galatasaray 2-2

Slavia Praga – Ajax 1-1

Ferencváros – Tottenham 1-2