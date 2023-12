Eriksson: «La mia Lazio era piena di campioni, la squadra più forte che io abbia mai allenato». Le parole dell’ex tecnico

Sven Goran Eriksson, tecnico del secondo Scudetto della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Lo svedese ha parlato del suo periodo nella Capitale, con un piccolo rimpianto sul 1999. Le sue parole.

PAROLE– «In questo momento mi trovo in Svezia. Io ho allenato squadre in dieci paesi del Mondo diversi, anche in Arabia Saudita. A Dubai ho fatto il direttore tecnico, ma non è bello come fare il tecnico. Un paragone si può farlo com’era la Cina qualche anno fa, ma in Arabia investono di più. La mia Lazio era piena di campioni, la squadra più forte che io abbia mai allenato senza dubbio. C’erano tanti allenatori in campo, infatti adesso quasi tutti allenano a livelli alti. Che Mancini sarebbe diventato tecnico, per me, non era una sorpresa. Pensava al calcio tutti il giorno. Lo scudetto del 1999 lo perdemmo a Firenze. Dovevamo vincerlo, eravamo la squadra più forte ».