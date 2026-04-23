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Atalanta Lazio, i biancocelesti conquistano il pass per la finale di Coppa! I voti dei quotidiani sportivi

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2 giorni ago

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Dc Roma 09/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Sassuolo / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Atalanta Lazio, una notte magica per gli ospiti! Vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri

Nella giornata di ieri è andata in scena la semifinale di Coppa Italia a Bergamo tra l’Atalanta di Palladino e la Lazio di Sarri! Una notte magica da incorniciare per i biancocelesti che vincono ai rigori e si aggiudicano il pass per la finale che si giocherà con l’Inter nel mese di maggio! Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi:

Ultimissime Lazio Live: biancocelesti in finale di Coppa Italia, le parole di Sarri e Patric

Corriere dello Sport

Motta 9; Marusic 6, Lazzari (22′ st) 5,5, Gila 7, Prvstgaard (32′ st) 6, Romagnoli 7,5, Tavares 6, Basic 6, Dele-Bashiru (32′ st) 6, Patric 6,5, Cataldi (39′ st) 6, Taylor 6,5, Cancellieri 6, Isaksen (22′ st) 6, Noslin 6,5, Zaccagni 6, Pedro (12′ pts) 6

Gazzetta dello Sport

Motta 9; Marusic 5,5, Gila 7,5, Romagnoli 6,5, Tavares 6, Basic 6, Dele-Bashiru 6, Patric 5,5, Cataldi 5, Taylor 6,5, Cancellieri 6, Noslin 7, Zaccagni 6, Pedro 6, Lazzari 6, Isaksen 6, Provstgaard 5,5

Tuttosport

Motta 8,5; Marusic 6, Lazzari (22′ st) 6, Gila 7, Provstgaard (31′ st) 6, Romagnoli 6,5, Tavares 6, Basic 6, Dele-Bashiru (31′ st) 6, Patric 6, Cataldi (38′ st) 6,5, Taylor 6, Cancellieri 5,5, Isaksen 5,5, Noslin 6, Zaccagni 6, Pedro (12′ pts) 6.

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