Moviola Atalanta Lazio, l’analisi sugli episodi dubbi accaduti al Gewiss Stadium! Cosa filtra

Moviola Atalanta Lazio, la semifinale di Coppa Italia termina con la splendida vittoria dei capitolini! Gli episodi dubbi accaduti al Gewiss Stadium

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio ha lasciato in eredità non soltanto il verdetto del campo, ma anche una lunga scia di discussioni arbitrali. La sfida, diretta da Colombo, si è chiusa dopo tempi supplementari e rigori, ma nel post gara l’attenzione si è concentrata soprattutto su due reti annullate alla squadra bergamasca e su un episodio da possibile rigore reclamato dai biancocelesti. La tecnologia è stata decisiva nei momenti chiave di una partita tesa e ricca di situazioni al limite.

Moviola Atalanta Lazio, il gol annullato ad Ederson accende il dibattito

L’episodio più discusso arriva al 61’. Ederson trova il vantaggio, ma dopo una lunga revisione al VAR e l’on field review Colombo decide di annullare per un fallo precedente di Krstovic su Motta. Il contatto sul portiere della Lazio viene considerato irregolare prima del tap-in del rivale. Resta però un episodio molto discusso.

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Moviola Atalanta Lazio, proteste biancocelesti per il mani di Scalvini

Altro momento chiave al 75’, quando la Lazio chiede un calcio di rigore per un tocco di braccio di Scalvini su iniziativa di Noslin. Né l’arbitro, né il VAR hanno ritenuto punibile l’intervento del difensore atalantino. La valutazione, in questo caso, si è basata sulla dinamica ravvicinata e sull’involontarietà del tocco, anche se la protesta dei biancocelesti è rimasta forte fino al termine dell’azione.

Moviola Atalanta Lazio, corretto l’annullamento del gol di Raspadori

Nei supplementari arriva poi un altro episodio pesante. Al 95’ Raspadori segna da pochi passi, ma anche questa rete viene cancellata: sul cross iniziale di De Ketelaere, Zappacosta risulta in posizione di fuorigioco prima della sponda decisiva. La moviola di Atalanta-Lazio, dunque, racconta una partita complessa per Colombo, con scelte che hanno inciso profondamente sul racconto della serata e alimentato inevitabilmente il dibattito nel post partita. Di seguito le valutazioni dei quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport

Colombo logico. Gila-Scalvini non sono rigore

«Non benissimo Colombo, in confusione ad inizio gara. In un paio di occasioni la gara è salita di tono, non sempre le sue decisioni sono state accettate. Di positivo c’è che, in situazioni uguali (o simili) ha tenuto la barra sempre dritta, ed in una partita “sporca” arbitralmente parlando può essere un valore aggiunto. I suoi numeri: 28 falli (la sua media in A è di 28,36) e 4 ammoniti (media 4.57)».

COME CREMONA – «Giusto annullare la rete di Ederson: l’azione nasce da un recupero di Krstovic su Motta che, però, ha entrambe le mani sul pallone (anche se per un attimo perde la presa), l’attaccante dell’Atalanta tocca anche la mano. Più o meno, lo stesso episodio capitato domenica scorsa a Cremona».

NO RIGORE – «L’Atalanta, nell’occasione, protesta per un mani di Gila prima dell’intervento di Krstovic: c’è prima un tocco con la gamba destra, poi il pallone finisce sul braccio sinistro largo, Colombo lo considera un’auto giocata e lo spiega («Se la tira addosso, abbiamo sempre fatto così: non è rigore»). Lo stesso dicasi per l’Intervento di Scalvini: pallone che batte per terra, poi c’è il tocco col piede destro e il pallone finisce sul braccio, anche questo largo».

OFFSIDE – «Cross di de Ketelaere, Zappacosta mette al centro per Raspadori che segna, ma è in offside, oltre Romagnoli».

Gazzetta dello Sport

Fallo di Ederson, gol da annullare. Scalvini, no rigore

«Gol annullato a Ederson: sul cross in area, Gila si calcia la palla sul proprio braccio molto largo. Poi Motta mette le mani sul pallone in presa a terra, ma Krstovic glielo sfila servendo Ederson-gol. Dopo revisione video rete annullata per fallo sul portiere e niente rigore per l’Atalanta perché quella di Gila è autogiocata. Tutto corretto. Mano di Scalvini in contrasto su Noslin: braccio consono».