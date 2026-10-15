Dossena: «Questa governance non è stata capace di cambiare. Spero che Malagò riesca a fare qualcosina»

Giuseppe Dossena è intervenuto in merito al calcio italiano, alla corrente situazione della FIGC e al cambio di ruolo di Malagò

Il futuro del calcio italiano passa anche dalla capacità di intervenire sulle strutture del sistema. È questo il tema affrontato da Giuseppe Dossena nell’intervista concessa a La Presse, nella quale l’ex calciatore ha dedicato spazio anche alla situazione della FIGC dopo il commissariamento. Nel nuovo scenario istituzionale rientra anche il cambio di ruolo di Giovanni Malagò, elemento che ha accompagnato una fase di profondo confronto.

Dossena ha evidenziato la necessità di guardare avanti con l’obiettivo di rinnovare il sistema e introdurre riforme capaci di incidere concretamente sul calcio italiano. Le sue considerazioni si inseriscono così nel dibattito sul futuro della FIGC e sulle scelte necessarie per rilanciare l’intero movimento. Le dichiarazioni:

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RUOLO MALAGO’ – «Il cambio di ruolo di Malagò deve essere visto in chiave positiva, ho sempre auspicato l’arrivo di un commissario che ha poteri superiori rispetto ad un presidente federale. Spero che questa nuova veste lo metta in condizione di portare riforme, perché nel ruolo di presidente non ce l’avrebbe fatta».

ELEZIONI – «Questa governance non è stata capace di cambiare. Le elezioni sono a breve. Penso che molte cose non potrà farle. Ce ne sono alcune che dovrebbero ma non possono essere fatte come la A a 18 squadre. Però da qualche parte bisogna iniziare. Il suo ruolo gli permetterebbe di fare qualcosina».

RIFORMA DEL CALCIO – «Ho apprezzato la volontà del governo di fare una riflessione sulla riforma del calcio, attraverso audizioni che ho fatto anche io alla settima Commissione del Senato. Mi auguro che la politica arrivi a sostenere il cambiamento e la rivoluzione culturale insieme alle componenti del mondo del calcio».