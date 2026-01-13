Domenico Tedesco racconta il suo presente e il futuro: «Il calcio italiano è dentro di me»

Domenico Tedesco racconta il suo presente tra Fenerbahçe, Italia e Serie A: dall’interesse della Nazionale ai ricordi, Guendouzi, Skriniar e i sogni

Imbattuto da quattro mesi e reduce dalla vittoria della Supercoppa, Domenico Tedesco, attuale allenatore del Fenerbahçe, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Un viaggio tra passato, presente e futuro, con l’Italia sempre sullo sfondo.

L’allenatore ha parlato anche delle sue radici, sottolineando il forte legame con la Calabria: «Sono un uomo calmo, riesco a focalizzarmi su ciò che conta. Un difetto? Voglio troppo da me stesso». Nato in Calabria e cresciuto tra Italia e Germania, Tedesco ha ricordato i tornei estivi a Bocchigliero e un giovanissimo Domenico Berardi, già competitivo nonostante l’età.

Tra i passaggi più rilevanti, quello sull’interesse della FIGC: «È stato un grande onore essere tra i ct considerati». Tedesco ha poi espresso apprezzamento per Gennaro Gattuso, sottolineandone intensità e mentalità, oltre al comune legame con la Calabria.

Il tecnico non ha nascosto il desiderio di allenare in Italia: «Ora sto benissimo al Fenerbahçe, ma sono sicuro che in futuro allenerò in Serie A». Un campionato che sente suo, seguito fin da giovane davanti a programmi storici come “Quelli che il calcio…”.

Parlando di Serie A, Tedesco ha indicato Marassi come stadio preferito e lodato Alessandro Bastoni, definendolo un top assoluto. Su Matteo Guendouzi ha detto: «È l’uomo giusto, attento e curioso». Più cautela invece su Christopher Nkunku, mentre su Milan Skriniar è stato netto: «Non se ne parla, è fondamentale».

Infine, il legame emotivo: amicizia con Massimiliano Allegri, passione per la Serie A e per la musica di Lucio Dalla. «Quando parte “Stella di mare”, mi emoziono».

Un racconto che conferma come, nonostante il successo all’estero, l’Italia resti sempre casa per Domenico Tedesco.

