Maldini Lazio, Sarri fa saltare la trattativa: il retroscena - Lazio News 24

Maldini Lazio, si complica la pista che porta al giocatore dell’Atalanta: salta l’operazione? Il retroscena

Il futuro di Daniel Maldini si tinge di mistero e agita le acque del calciomercato invernale. Il fantasista, attualmente di proprietà dell’Atalanta, è ufficialmente sul piede di partenza, ma la sua prossima destinazione è diventata un vero e proprio rebus tattico. Nonostante il talento cristallino messo in mostra, il figlio d’arte fatica a trovare la collocazione definitiva, scatenando un effetto domino che coinvolge diverse big del nostro campionato.

Lo stallo con la Lazio per Maldini

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, l’operazione che avrebbe dovuto portare il trequartista alla corte di Claudio Lotito ha subìto una brusca frenata. Sebbene esistesse già un’intesa di massima tra i club, il trasferimento del giocatore è attualmente congelato a causa dei dubbi di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano non sembrerebbe pienamente convinto dell’inserimento tecnico del classe 2001 nel suo rigido scacchiere tattico, impedendo di fatto la fumata bianca definitiva.

L’inserimento del Grifone su Maldini

In questo scenario di incertezza, nuove pretendenti si sono affacciate alla finestra per approfittare del momento. Il Genoa si sarebbe mosso con decisione, chiedendo ufficialmente al club orobico il prestito del calciatore. Per Daniel Maldini, la sponda rossoblù della Lanterna rappresenterebbe una piazza ideale dove trovare minutaggio e continuità, elementi fondamentali per proseguire il suo percorso di maturazione lontano dalle pressioni mediatiche delle primissime della classe.

Big in agguato: Juventus e Napoli sullo sfondo

La situazione resta però fluida e soggetta a colpi di scena. Sullo sfondo, infatti, non mancano i sondaggi di top club come Juventus e Napoli, che valutano il profilo del trequartista come un’ottima opportunità per completare e impreziosire i rispettivi organici. Entrambe le società vedono nel giovane trequartista un investimento a basso rischio ma dall’alto potenziale tecnico, capace di agire sia tra le linee che come esterno d’attacco, garantendo freschezza e qualità a gara in corso.

