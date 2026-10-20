Dionigi elogia la Lazio: «La squadra sta esprimendo un bel gioco! Gattuso merita i complimenti»

Il tecnico Davide Dionigi ha elogiato la Lazio guidata da Gennaro Gattuso! Le dichiarazioni trapelate

La Lazio continua a sorprendere in vetta alla classifica e il rendimento della squadra di Gennaro Gattuso non passa inosservato. I biancocelesti condividono il primo posto con l’Inter a quota 19 punti, dopo un avvio caratterizzato da intensità, personalità e qualità nelle prestazioni!

Tra gli osservatori che hanno evidenziato il percorso della formazione capitolina c’è anche Davide Dionigi. Il tecnico, intervenuto ai microfoni di TMW, ha espresso il proprio apprezzamento per quanto mostrato finora dalla Lazio, soffermandosi sui principali aspetti che stanno caratterizzando il lavoro di Ringhio. Le parole qui sotto:

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«Gattuso merita i complimenti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Inter e Roma però saranno quelle che se la giocheranno fino alla fine. La Lazio comunque sta esprimendo anche un bel gioco: a volte dei fallimenti fanno parte di un percorso che porta l’allenatore a migliorare».