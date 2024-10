Diluvio e gol all'Olimpico: Lazio travolgente, 4-1 al Nizza con Castellanos e Pedro protagonisti - Lazio News 24

La Lazio continua a sorprendere i suoi tifosi, regalando emozioni sotto la pioggia battente dell’Olimpico. I biancocelesti, freschi di una serie positiva tra campionato ed Europa League, mettono in scena una prestazione dominante contro il Nizza, consolidando il loro momento di forma. Con una vittoria netta per 4-1, la squadra di Baroni dimostra di essere sempre più in crescita, grazie alle prestazioni brillanti di Pedro e Castellanos, autore di una doppietta. Questo successo proietta la Lazio in cima alla classifica del girone, mantenendo il morale alto per le prossime sfide. Se ti appassionano le partite emozionanti e vuoi esplorare il mondo delle scommesse calcio, questo match è stato senza dubbio un’occasione perfetta per valutare la forma delle squadre e fare previsioni precise.

Un Pedro da urlo apre le danze sotto la pioggia

La partita si gioca in condizioni estreme, con una pioggia incessante che rende il terreno di gioco pesante. Nonostante questo, la Lazio parte con il piede giusto e domina sin dai primi minuti. Il turnover adottato da Baroni, con ben otto cambi rispetto alla formazione vista contro il Torino, non incide negativamente sulla prestazione complessiva. La squadra mantiene solidità e aggressività, mostrando un gioco fluido e pericoloso. Dopo i legni colpiti da Castellanos e Vecino, è Pedro a rompere l’equilibrio al 20′. Una vera perla del campione spagnolo, che raccoglie una respinta sulla linea e scavalca tutti con un pallonetto preciso, che si insacca sotto la traversa. La rete di Pedro non è solo bella, ma anche significativa per l’andamento del match: infonde fiducia e permette ai biancocelesti di controllare il gioco.

Castellanos segna il primo gol europeo e allunga le distanze

Dopo il gol di Pedro, la Lazio continua a macinare gioco e occasioni. Il Nizza fatica a contenere l’entusiasmo e l’intensità dei padroni di casa, che al 35′ trovano il raddoppio grazie a Castellanos. L’argentino, che festeggia il suo ventiseiesimo compleanno, sfrutta alla perfezione un assist di Pedro e insacca il pallone alle spalle di Bulka. Questo gol non è solo il primo per Castellanos in Europa, ma anche un simbolo del suo crescente ruolo all’interno della squadra. La Lazio sembra avere la partita in pugno, ma il Nizza non si arrende facilmente. Prima dell’intervallo, Boga riapre momentaneamente i giochi con un diagonale preciso, che porta il risultato sul 2-1.

Il secondo tempo: Castellanos replica e Zaccagni chiude i conti

Il secondo tempo inizia con la Lazio determinata a chiudere definitivamente la partita. Baroni effettua alcuni cambi tattici, inserendo Zaccagni e Rovella per dare nuova energia alla squadra. La mossa si rivela subito efficace: all’8′, una rapida verticalizzazione di Rovella trova nuovamente Castellanos, che con freddezza batte Bulka per la seconda volta. Inizialmente, il gol viene annullato per fuorigioco, ma l’intervento del VAR conferma la regolarità della rete. Questo terzo gol spezza le residue speranze del Nizza, che inizia a cedere sotto i colpi di una Lazio sempre più sicura dei propri mezzi.

Zaccagni su rigore: Poker biancoceleste

Con la pioggia che continua a martellare l’Olimpico, il terreno di gioco diventa sempre più difficile da gestire. Ma la Lazio non si lascia intimidire e al 22′ arriva il quarto gol. Un rigore concesso per uno scontro tra Bulka e Castellanos permette a Zaccagni di mettere la firma sulla vittoria. Dal dischetto, l’attaccante non sbaglia, chiudendo virtualmente la partita sul 4-1. Il Nizza, ormai demoralizzato, cerca qualche timido tentativo di reazione, ma la difesa biancoceleste, guidata da un ottimo Mandas, non lascia spazio.

La Lazio conferma il suo ottimo stato di forma

La vittoria contro il Nizza è un’ulteriore conferma del buon momento di forma della Lazio. Dopo le difficoltà iniziali della stagione, la squadra sembra aver trovato il giusto equilibrio, grazie anche al contributo dei nuovi acquisti e alla brillantezza di giocatori esperti come Pedro. La terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League è un segnale forte per le avversarie, che dovranno fare i conti con una Lazio in costante crescita. Il successo non è solo nel risultato, ma anche nel gioco espresso: una squadra capace di creare occasioni da gol e gestire i ritmi della partita, nonostante le condizioni climatiche difficili.

Castellanos: Una doppietta da ricordare

La serata dell’Olimpico rimarrà certamente indimenticabile per Castellanos, che ha celebrato il suo compleanno nel migliore dei modi. La doppietta segnata contro il Nizza non solo lo consacra come uno dei protagonisti del match, ma anche come un elemento chiave per la Lazio in questa stagione europea. Il suo inserimento nei meccanismi della squadra sta diventando sempre più evidente e la fiducia di Baroni nei suoi confronti sembra ben riposta. La sua capacità di farsi trovare pronto sotto porta e di sfruttare le occasioni è un’arma preziosa per la Lazio, che può contare su un attaccante in forma smagliante.

L’Olimpico festeggia: La Lazio non si ferma

I 25mila spettatori presenti all’Olimpico hanno potuto assistere a una serata magica, con la Lazio che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere una protagonista in Europa. La vittoria per 4-1, ottenuta in condizioni climatiche proibitive, è un chiaro segnale di determinazione e solidità. I tifosi biancocelesti possono guardare con fiducia ai prossimi impegni, certi di avere una squadra capace di lottare su più fronti. La strada è ancora lunga, ma le premesse per una stagione ricca di soddisfazioni ci sono tutte.