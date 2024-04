Diletta Leotta, i media inglesi criticano la conduttrice di Dazn: c’entra Karius

Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn è finita nel mirino dei media inglesi e il motivo riguarda il futuro marito tedesco: i dettagli

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Diletta Leotta ha manifestato in modo chiaro il desiderio di avere più vicino il futuro marito Karius, attualmente in forza al Newcastle. Tali dichiarazioni hanno mandato su tutte le furie i media inglesi i quali si sono scagliati contro la conduttrice catanese, definendo tali parole shock.

La Leotta infatti durante l’intervista ha criticato il viaggio verso l’Inghilterra per stare con il marito definendolo scomodissimo, e i giornali britannici attribuiscono a quelle parole il significato di spingerlo a tutti i costi a lasciare il club, ma in realtà la volontà della speaker di Radio 105 è quella solo di riunire la famiglia.