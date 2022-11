Tommaso Paradiso: «Ho gioito tantissimo. Io innamorato di Sarri»

Tommaso Paradiso ha analizzato la vittoria nel derby di domenica pomeriggio. Queste le parole del cantautore

Tommaso Paradiso ha analizzato la vittoria nel derby di domenica pomeriggio. Queste le parole del cantautore, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Più invecchio e più soffro il derby. La goduria che ci ha dato la vittoria di domenica è minore rispetto allo stress della gara stessa, non c’è niente da fare. Questo derby lo metto tra quelli speciali degli ultimi anni. Non stiamo dando la giusta importanza a Maurizio Sarri. Sono innamorato di lui e credo che il suo arrivo sia stata una benedizione e non gli vengono riconosciuti tutti i suoi meriti. Non dimentichiamo che abbiamo affrontato un derby senza Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Loro sono due giocatori che fanno la differenza con qualsiasi squadra, ma come si poteva giocare questa partita senza di loro? Sarri ed i giocatori l’hanno capito e si sono applicati in maniera ossequiosa, rispettando i comandamenti del nostro allenatore. Siamo di fronte ad un gruppo molto unito, si vogliono bene, c’è intesa e probabilmente l’ammonizione subita da Milinkovic con la Salernitana ha compattato ancora di più il gruppo. Detto questo, il sarrismo puro non può prescindere dal serbo. Senza di lui un certo tipo di gioco non si può fare».