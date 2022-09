Specchia: «Nella Lazio si vede la mano di Sarri»

L’ex calciatore Specchia ha analizzato Lazio-Napoli, concentrandosi sui vari duelli, a partire da quello tra i due allenatori

ALLENATORI – «Sarri contro Spalletti? Sarri è partito molto bene, anche perché finalmente la squadra sta venendo fuori secondo le sue idee. Ha impiegato un anno, ma i suoi meccanismi sono finalmente visibili. Sarri è un maestro, ce ne sono pochi in Italia come lui. Comunque Spalletti non è da meno ed entrambi lotteranno per obiettivi importanti».

ATTACCANTI – «Osimhen contro Immobile? Infortuni a parte, sono due giocatori forti. Immobile è l’usato sicuro, visto che parliamo il miglior centravanti italiano. Non ha mai tradito, anche in Nazionale. Osimhen invece sta ancora crescendo e sta ancora imparando ad adattarsi al calcio italiano».