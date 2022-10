Pino Capua: «Sostituto Immobile? Vi dico su chi punterei»

Il professore Pino Capua ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi sull’infortunio di Immobile e sul possibile sostituto

Il professore Pino Capua ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi sull’infortunio di Immobile e sul possibile sostituto. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di New Sound Level.

INFORTUNIO IMMOBILE – «Le lesioni muscolari sono questioni complicate da risolvere, perché hanno caratteristiche che devono essere valutate dal punto di vista strumentale. Oggi pomeriggio o domani mattina Immobile dovrebbe essere sottoposto a una risonanza magnetica per capire l’entità del danno. Il ragazzo avrà bisogno di un periodo di riposo con fisioterapia e non si potrà allenare. L’esame strumentale sarà fondamentale, da lì si valuteranno i tempi. Una lesione muscolare, prima di un mese, non guarisce e questo è volendo essere ottimisti. Il fatto che non abbia mai accusato un problema a quel flessore non sposta nulla, anche perché le lesioni precedenti si sono ben cicatrizzate, altrimenti non sarebbe tornato ai quei livelli. Gli strumenti tecnici che usano in Paideia sono i migliori, quindi su questo c’è da star tranquilli».

SOSTITUTO – «La Lazio oggi deve comprare un attaccante svincolato. Ai biancocelesti serve una punta da inserire, tutte le altre soluzioni possibili non sono adeguate: da Felipe Anderson a Cancellieri. Il fatto che sia entrato Pedro e non il classe 2002 contro l’Udinese fa pensare sulla considerazione che Sarri ha di lui in quel ruolo. Per me, invece, lo spagnolo è l’unico impiegabile lì, anche se il mister lo preferisce sulla fascia. Zaza? Io prenderei un nome così. Per me è uno che ha sempre fatto quel ruolo, aldilà del gioco di Sarri, a cui si può adattare. Insomma, reputo serva un attaccante di ruolo e basta. Anche uno come Pellè».

DIFESA – «Sicuramente parliamo di una nota positiva. In qualsiasi modo venga messa la difesa, quella gira. Casale mi è piaciuto, Patric è migliorato, anche Gila ha fatto la sua bella figura in Europa League. Io penso che nella testa di Sarri la coppia titolare sia Patric-Romagnoli, però Casale contro l’Udinese ha fatto una prova di grande qualità».