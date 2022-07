Gravina annuncia: «Sancita la fine delle multiproprietà»

Gravina ha fatto chiarezza sulla questione multiproprietà in seguito al Consiglio Federale che si è tenuto oggi

«Quest’oggi è stata sancita la fine delle multiproprietà nel calcio italiano. Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane la proposta di Napoli e Bari di abbandonare qualsiasi controversia legale in corso, purché venga spostata in avanti dal 2024/25 all’inizio del campionato 2028/29 l’entrata in vigore della norma transitoria. Il Consiglio ha approvato all’unanimità».