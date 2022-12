Cheddira: «Non penso al mercato. Il mio futuro...»

Cheddira, obiettivo di mercato della Lazio, è tornato a parlare del suo futuro. Queste le parole dell’attaccante marocchino

Cheddira, obiettivo di mercato della Lazio, è tornato a parlare del suo futuro. Queste le parole dell’attaccante marocchino, rilasciate ai microfoni de La Repubblica:

«Le voci di mercato? Non ci penso. Non sento queste indiscrezioni e, a dirla tutta, non ne sapevo nulla. In questo momento penso al Bari e al campo. Per il futuro si vedrà».