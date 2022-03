Cagni: «La Lazio subisce troppi gol. E sulla difesa...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cagni ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio, partendo dalla sfida di domenica contro il Napoli. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«La Lazio ha preso troppi gol. Vediamo giocatori che guardano ancora la palla, sui cross vedi quattro difensori in linea che guardano la palla. È questione di insegnamento. Io non credo che siano scarsi, bisogna essere capaci di insegnare certi fondamentali. Non saranno di grande qualità certi elementi ma bisogna metterli nelle condizioni di rendere».