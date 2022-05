Brambati: «Il futuro di Milinkovic dipende da Lotito»

Brambati ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sergej Milinkoivic, uno degli argomenti caldi in casa Lazio

Brambati ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sergej Milinkoivic, uno degli argomenti caldi in casa Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

« Tra Savic e Pogba a parità economiche anche l’età dice Milinkovic, comunque non lo so perché alla Juventus servono calciatori vincenti. Certo tra i due uno arriva a zero e l’altro devi passare per Lotito».