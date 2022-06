Bacci: «Patric mi ha stupito. La stagione della Lazio...»

L’ex Lazio Bacci ha analizzato la stagione dei biancocelesti, soffermandosi anche sulle prestazioni di Patric

L’ex Lazio Bacci ha analizzato la stagione dei biancocelesti, soffermandosi anche sulle prestazioni di Patric. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel.

PASSATO E FUTURO – «La Lazio ha avuto una stagione positiva, chiudendo quinta. Io mi auguro che il prossimo anno possa provare a raggiungere il quarto posto. Bisogna provare ad alzare l’asticella, anche se sarà difficile, ma la Lazio è una società con un grande pubblico. I capitolini hanno la possibilità, aggiustando qualcosa, di rientrare tra le prime quattro».

PATRIC – «Abbiamo in comune una buona duttilità tattica. È stato bravo, intelligente e bravo adattarsi. Queste sono qualità importanti. Si è saputo mettere in discussione da centrale difensivo e dunque gli fanno fatti i complimenti. Lo spagnolo potrebbe essere il Bacci di oggi, anche perché è stata lo sorpresa che non mi aspettavo. Per me non esistevano ruoli per giocare nella Lazio e allo stadio Olimpico. Era un onore ed ero disposto a qualsiasi sacrificio per la Lazio. I biancocelesti nella prossima stagione ripartirà dai vari elementi bravi già a disposizione, ora potrebbe esserci l’occasione per compiere il salto di qualità».