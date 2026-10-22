Dia: «Non mi sorprende la Lazio prima, conosco il valore dei miei ex compagni. Gattuso? Ha portato rinnovamento» – Lazio News 24

Boulaye Dia, ex attaccante biancoceleste, ha ripercorso la sua tappa alla Lazio nel corso di un’intervista rilasciata a “Diretta.it”. Le dichiarazioni

Boulaye Dia, ex attaccante biancoceleste, è tornato a parlare della Lazio nel corso di un’intervista a Diretta.it trattando diverse tematiche. Il centravanti del Rennes ha dichiarato infatti:

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LEGAME CON LA LAZIO – «Continuo a seguire con grande attenzione tutto ciò che fa la Lazio e, non appena ne ho l’occasione, non mi perdo una loro partita. A Roma ho lasciato un gruppo di ottimi amici a cui voglio davvero bene, e ogni volta che ottengono un successo provi una grande gioia. Mi tengo ancora in contatto con diversi miei ex compagni di squadra, non quotidianamente ma ci sentiamo periodicamente, come ad esempio con Reda Belahyane e Tijjani Noslin».

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GATTUSO – «Vedere la Lazio in vetta alla classifica può aver sorpreso molti, ma chi conosceva l’ambiente sapeva bene di cosa fosse capace questo gruppo. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso e del suo staff, accompagnati dalla sua consueta carica motivazionale, c’è stata una vera e propria rifondazione mentale, resa necessaria anche dalle difficoltà della passata stagione. Durante il ritiro estivo eravamo già consapevoli che il livello della squadra sarebbe cresciuto notevolmente. La battuta d’arresto in Coppa Italia è servita da prezioso campanello d’allarme. Per quanto mi riguarda, le prestazioni attuali non sono una sorpresa, conoscendo l’impronta data dal mister e le basi che avevo lasciato prima di partire».

VALORE DEL LAVORO – «Ho sempre riposto la massima fiducia nelle capacità di Gennaro Gattuso e i risultati di oggi gli stanno dando pienamente ragione. Non si tratta di formule magiche, ma del frutto di un grande lavoro quotidiano sul campo. Spesso l’allenatore è stato giudicato con troppa fretta in base ad alcune tappe del passato, ma ogni piazza fa storia a sé. È arrivato nella Capitale con un obiettivo ben preciso e finora lo sta centrando in maniera impeccabile».

PASSATO – «Al mio arrivo nella Capitale, il mister Marco Baroni mi spiegò subito di essere pronto ad adottare un sistema a due punte, vedendomi bene nel ruolo di supporto dietro al centravanti. Sebbene il suo impianto tattico di riferimento fosse il 4-3-3, nel corso del campionato abbiamo condiviso spesso e volentieri il reparto avanzato io e Taty Castellanos».