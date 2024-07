Dia Lazio, la scelta di Martusciello sull'attaccante

La Salernitana riprende l’allenamento agli ordini del nuovo tecnico Martusciello: la situazione di Dia, accostato alla Lazio

La Salernitana ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione di Serie B agli ordini del nuovo tecnico Martusciello.

Da valutare le condizioni di quattro calciatori fermi a causa di un infortunio: Tongya, Gentile, Bradaric e Sambia. Nel gruppo invece lavorano i calciatori in uscita dal club, in attesa di sapere il loro futuro e tra questi c’è Boulaye Dia, accostato al calciomercato Lazio. L’attaccante si sta ancora allenando in gruppo, ma aspetta la mossa dei biancocelesti, impegnati adesso sulle uscite.