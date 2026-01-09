Dia Lazio, l’attaccante biancoceleste resta in panchina in Coppa d’Africa: come procede il Senegal nella competizione?

Dia Lazio, il centravanti capitolino, trova pochi spazi in Coppa d’Africa. Possibile addio a gennaio? Cosa filtra sul suo futuro

Il Senegal ha superato il Mali per 1-0 ai quarti di finale della Coppa d’Africa, grazie al gol di Ndiaye. Nonostante la vittoria, i biancocelesti non hanno visto scendere in campo Boulaye Dia, il centravanti della Lazio, che è rimasto per tutta la partita in panchina. La sua squadra ha comunque ottenuto il passaggio alle semifinali, ma l’assenza di Dia ha alimentato le speculazioni sul suo futuro.

Boulaye Dia continua ad essere al centro delle voci di mercato, e non è escluso che possa lasciare la Lazio se arrivasse un’offerta adeguata. Nonostante le voci, il centravanti è ancora parte integrante della rosa biancoceleste, ma il suo futuro potrebbe dipendere da come evolveranno le trattative di mercato. Se dovesse arrivare una proposta interessante, la Lazio potrebbe decidere di cederlo.

Nel frattempo, il Senegal affronterà la vincente della partita Egitto – Costa d’Avorio in semifinale. Boulaye Dia spera di poter tornare a giocare, ma per ora la sua attenzione è rivolta anche alle possibili evoluzioni della sua carriera con la Lazio.

