Di Marzio: «Ripartenza? Senza tifosi non è calcio. Tra Luis Alberto ed Eriksen mi tengo lo spagnolo»

Di Marzio, le parole del mister in merito alla ripartenza e anche al confronto tra Eriksen dell’Inter e Luis Alberto della Lazio

L’allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla ripartenza del campionato e non solo. Ecco le sue parole.

«Non è stata fatta una preparazione organica, quindi non credo si possa fare una partenza sprint. Difficile che le squadre possano farlo, non solo l’Inter. Sarà importantissima la strategia del tecnico nei cambi. Saranno decisivi i cambi tattici in corsa».

ERIKSEN – LUIS ALBERTO – «Eriksen se cambia mentalità e ruolo può diventare un giocatore di livello, come lo spagnolo. Anche il laziale ha faticato ma è cresciuto molto. E preferisco comunque lo spagnolo. Tecnicamente Eriksen è anche più forte, ma come rendimento è più forte il laziale».

RIPARTENZA – «Non sarà vero calcio, ma virtuale. Senza pubblico non è calcio, dove mancheranno i toni agonistici, visto che si dovrà stare anche attenti a marcare un giocatore. Ma c’è la necessità di riprendere. Sono curioso di vedere che partite saranno. A incidere sarà soprattutto il fattore della qualità tecnica».