Di Canio non ha dubbi: «Che stiamo esaltando? La difesa più forte d'Europa di Gasperini. I clean sheet di Sarri. Siamo tornati indietro di 30 anni...»

Di Canio
Mg Roma 17/12/2005 - campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Paolo Di Canio

Di Canio duro: «Che stiamo esaltando? La difesa di Gasperini. I clean sheet di Sarri. Siamo tornati indietro di 30 anni…»

Nella lunga intervista concessa a Fanpage.it, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha analizzato lo stato del calcio italiano e il modo in cui viene raccontato il campionato di Serie A. Nel suo intervento non è mancato un riferimento al lavoro svolto da Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Ecco un estratto:

PAROLE – «In Italia se tu senti i commenti ormai sono tutti forti e bravi. Quando diventano cattivi e brutti come la Fiorentina? Quando tutti ormai gli sono saltati addosso. Solo lì i comunicatori se ne accorgono, non ci arrivano mai prima, non vedono mai le avvisaglie»

«Qualche anno fa avevamo fatto la rivoluzione, tutti d’accordo: ‘Basta, il calcio deve guardare in avanti’. Cosa stiamo esaltando? La difesa più forte d’Europa di Gasperini. I clean sheet di Sarri. Siamo tornati indietro di 30 anni allora…»

