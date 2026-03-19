Di Battista sulla Lazio: «Lotito fa cose contro il suo stesso interesse, Sarri è un grande. La protesta…»

Di Battista ed il commento sulla gestione da parte di Claudio Lotito, su Sarri e sulla protesta da parte dei tifosi capitolini

Alessandro Di Battista, noto politico e tifoso laziale, ha rilasciato un’intervista nell’ultimo video di Brigata Lazio intitolato “Lazio: nel buio, la luce”. Nel corso del suo intervento, Di Battista ha commentato la gestione della Lazio da parte del presidente Claudio Lotito e ha elogiato Maurizio Sarri per la sua determinazione e il suo attaccamento alla squadra, nonostante le difficoltà.

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Lotito e la gestione del club: le critiche di Di Battista

Di Battista ha espresso dure critiche nei confronti della gestione di Lotito, sottolineando che il presidente spesso prende decisioni che vanno contro i suoi stessi interessi. In particolare, ha puntato il dito contro la conferma di un direttore sportivo che ha commesso errori e che, a suo avviso, non si comporta in modo accettabile. Ha anche elogiato i giornalisti e i cronisti che continuano a fare domande, chiedendo spiegazioni su questa gestione:

CRITICHE A LOTITO – «Lotito fa anche delle cose contro il suo stesso interesse, è illogico mantenere un direttore sportivo che le ha sbagliate tutte, che parla in maniera inaccettabile. E per questo ringrazio i giornalisti e i cronisti che fanno sempre tutte le domande.»

RISPETTO PER SARRI – «Sarri è diventato laziale, come sta resistendo è incredibile. E non sono solo i soldi… la vita è anche la quotidianità, è come ti alzi per andare a Formello, ecc. Non penso che per lui sia bello essere allenatore della Lazio, ma non molla.»

LA PROTESTA E LA SPERANZA – «La protesta che ora sta portando avanti la Curva credo che sia giusta. Fin quando Lotito capirà che non sarà più conveniente per lui essere il gestore, se ne andrà e arriverà qualcuno per fare il presidente. Insistiamo così perché solo i vili, i mediocri e i gestori conoscono la sconfitta, ma noi siamo grandi e risorgeremo.»