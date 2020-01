Derby, Trevisani: «La Lazio ha fatto una bella figura in Coppa Italia, la Roma…»

Il derby della Capitale si avvicina, Riccardo Trevisani ha commentato il momento che stanno vivendo Lazio e Roma

Settimana delicata per Lazio e Roma. Entrambe eliminate dalla Coppa Italia, le due squdre stanno preparando la stracittadina di domenica, gara che può ribaltare qualsiasi pronostico ed azzerare le differenze tecnico tattiche delle due compagini. Perchè si sa: il derby è una partita a sè. A Sky Sport, Riccardo Trevisani ha detto la sua:

«Difficile fare previsioni in vista del derby. Penso che la Lazio, reduce da undici vittorie di fila, sia stata eliminata a Napoli facendo comunque bella figura. La Roma invece non è reduce da un ottima prestazione in Coppa Italia».