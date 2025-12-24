Dele Bashiru Lazio, il centrocampista nigeriano fa il suo esordio in Coppa d’Africa nel successo della Nigeria contro la Tanzania!

Dele Bashiru Lazio, il centrocampista nigeriano fa il suo esordio in Coppa d’Africa nella vittoria della Nigeria grazie alle reti di Ajayi e Lookman

Esordio positivo per la Nigeria nella nuova Coppa d’Africa. Nella prima giornata del girone C, la formazione guidata dal commissario tecnico Eric Chelle ha superato la Tanzania con il punteggio di 2-1, conquistando i primi tre punti del torneo.

La gara si è messa subito sui binari giusti per le Super Eagles, che hanno gestito il possesso e imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute. Il vantaggio è arrivato al 36’ del primo tempo, quando Semi Ajayi ha trovato la rete che ha sbloccato il match, premiando la supremazia territoriale della Nigeria.

In avvio di ripresa, però, la Tanzania ha trovato il gol del momentaneo pareggio con M’Mombwa, riaprendo la partita e dando l’illusione di poter strappare un risultato positivo. Una speranza durata pochissimo: al 52’ è arrivata infatti la risposta nigeriana firmata da Ademola Lookman, che ha riportato avanti i suoi per il 2-1 poi risultato definitivo.

Il numero dieci nigeriano è entrato in campo al 60’, subentrando ad Adams, quando il punteggio era già fissato sul risultato finale. Una gestione oculata delle rotazioni da parte di Chelle, che ha potuto così amministrare il vantaggio nel finale senza particolari rischi.

Con questo successo, la Nigeria inizia il proprio cammino in Coppa d’Africa con una vittoria importante, mettendo subito pressione alle dirette concorrenti del girone e confermando ambizioni di alto livello nella competizione.

LEGGI ANCHE – Dia, rimandato l’esonero in Coppa d’Africa: il suo Senegal ha vinto anche se l’attaccante non ha giocato. Le ultime