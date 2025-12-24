Dele Bashiru Lazio, possibile addio a gennaio: un club di Serie A pensa al biancoceleste. Attenzione allo scambio

Dele Bashiru Lazio, è sempre più vicina la possibilità di una separazione. Sul centrocampista c’è l’Atalanta e attenzione ad uno scambio

Il mercato finalmente sbloccato permette alla Lazio di muoversi senza vincoli e di programmare il mese di gennaio con maggiore serenità. Evitata la sanzione che avrebbe potuto limitare le operazioni in entrata, la Commissione ha dato il via libera totale, consentendo al club biancoceleste di acquistare senza l’obbligo di cedere. Una notizia accolta con grande soddisfazione da Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani, ora concentrati sulle richieste di Maurizio Sarri.

La priorità individuata dall’allenatore è chiara: serve un rinforzo a centrocampo. La Lazio vuole aumentare qualità, dinamismo e alternative in mezzo al campo, soprattutto in vista della seconda parte di stagione. I nomi valutati sono diversi, ma nelle ultime settimane l’attenzione si è concentrata in modo particolare sull’Atalanta, da sempre una società attenta allo sviluppo dei giovani e alle operazioni strategiche.

Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Marco Brescianini. Il centrocampista trova poco spazio con Palladino, così come accadeva in precedenza con Juric, e a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria per rilanciarsi. L’ipotesi Lazio è gradita al giocatore, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitale per avere maggiore continuità e un ruolo più centrale nel progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Fabiani avrebbe già avviato contatti positivi con gli agenti del calciatore. I dialoghi sono in fase esplorativa, ma l’idea di fondo è quella di impostare un’operazione che possa soddisfare entrambe le società. In questo contesto prende forma una possibile trattativa che coinvolge Dele Bashiru, un binomio che potrebbe diventare centrale nelle prossime settimane.

Con l’Atalanta, infatti, sarebbe allo studio uno scambio che includerebbe proprio Dele Bashiru. Il centrocampista, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la nazionale nigeriana, è un profilo che piace molto al direttore sportivo nerazzurro Tony D’Amico. Dele Bashirupotrebbe quindi trasformarsi in una pedina chiave per sbloccare l’operazione Brescianini.

Nei prossimi giorni, al rientro del giocatore dagli impegni internazionali, le parti entreranno nel vivo della trattativa. La Lazio valuta con attenzione ogni scenario, consapevole che il mercato sbloccato offre un’opportunità importante per rafforzare la rosa senza stravolgimenti.