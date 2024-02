Del Genio su Sarri: «Vi racconto un cazziatone che fece a questo giocatore»

Del Genio, il giornalista racconta un curioso retroscena che riguarda il comandante biancoceleste ai tempi di Napoli

Ai microfoni di TeleCapri è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, il quale a distanza di qualche anno racconta un curioso retroscena che riguarda Sarri ai tempi di Napoli. Le sue parole

PAROLE – Noi giornalisti avevamo la possibilità di viaggiare spesso in aereo e lì accadevano delle cose che è bello raccontare. A distanza di anni posso finalmente svelarvi ciò che accadeva. Ho assistito personalmente a della ca***ate incredibili di Maurizio Sarri a Kalidou Koulibaly e non solo quando il Napoli, magari, non riusciva a conquistare un buon risultato. Accadeva anche quando gli azzurri vincevano le partite. Ciò dimostra come il tecnico toscano fosse maniacale, attento a ogni minimo particolare anche dopo le vittorie