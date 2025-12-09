 De Paola spiega: «Pericoloso contestare Lotito, ADL dimostra questo»
Connect with us

Hanno Detto

De Paola spiega: «Penso che in questo momento sia pericoloso contestare Lotito. De Laurentiis ha dimostrato questa cosa, se non dai un sogno...»

Hanno Detto

Cucchi critica Lotito sulle parole ad Immobile! Il giornalista: «Parlare così di Immobile significa non capire cosa sia la Lazio»

Hanno Detto

Lazio Bologna, gli elogi di Bergomi ai biancocelesti di Sarri: «Sono un po' nostalgico, il suo calcio mi piace. Ha sofferto poco in inferiorità. Bello vedere questo»

Hanno Detto

Cuesta dopo Pisa Parma, in vista della Lazio: «Oristanio? Scelta più difficile che ho fatto in carriera. Infortuni? Bernabé e Benedyczak hanno avuto problemi fisici, ma...»

Hanno Detto

Adani sta con la Lazio, le sue parole sull'espulsione di Gila: «Fabbri è permaloso, in passato episodi peggiori non sanzionati! Anche al contrario»

Hanno Detto

De Paola spiega: «Penso che in questo momento sia pericoloso contestare Lotito. De Laurentiis ha dimostrato questa cosa, se non dai un sogno…»

Lazio news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Paolo De Paola

De Paola spiega: l’analisi del momento biancoceleste e sulla situazione minacce al presidente Lotito del giornalista. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare Napoli Juventus, il giornalista Paolo De Paola ha dedicato parte del suo intervento anche alla situazione in casa Lazio, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bologna. Una riflessione lucida e critica, che mette al centro il rapporto sempre più complicato tra la tifoseria biancoceleste e il presidente Claudio Lotito.

SUL RAPPORTO TRA LOTITO E I TIFOSI – «Penso che in questo momento sia quasi pericoloso contestare Lotito, il quale tende ad infastidirsi subito. De Laurentiis ha dimostrato che si può fare calcio anche guadagnandoci, ma senza trascurare i risultati sportivi».

SULLA DISAFFEZIONE DELL’AMBIENTE – «Se ad un ambiente non dai da coltivare il sogno di un obiettivo finisci per creare il disamore e la disaffezione, e tutto ciò purtroppo va imputato proprio a Lotito».

Il commento di De Paola rispecchia il clima che si respira tra i sostenitori della Lazio: grande attaccamento alla squadra, ma crescente fatica nel riconoscersi nella gestione societaria. Un tema destinato a rimanere caldo nelle prossime settimane, soprattutto se i risultati non dovessero accompagnare il percorso della formazione di Maurizio Sarri.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.