De Paola spiega: «Penso che in questo momento sia pericoloso contestare Lotito. De Laurentiis ha dimostrato questa cosa, se non dai un sogno...»

De Paola spiega: l’analisi del momento biancoceleste e sulla situazione minacce al presidente Lotito del giornalista. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare Napoli Juventus, il giornalista Paolo De Paola ha dedicato parte del suo intervento anche alla situazione in casa Lazio, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bologna. Una riflessione lucida e critica, che mette al centro il rapporto sempre più complicato tra la tifoseria biancoceleste e il presidente Claudio Lotito.

SUL RAPPORTO TRA LOTITO E I TIFOSI – «Penso che in questo momento sia quasi pericoloso contestare Lotito, il quale tende ad infastidirsi subito. De Laurentiis ha dimostrato che si può fare calcio anche guadagnandoci, ma senza trascurare i risultati sportivi».

SULLA DISAFFEZIONE DELL’AMBIENTE – «Se ad un ambiente non dai da coltivare il sogno di un obiettivo finisci per creare il disamore e la disaffezione, e tutto ciò purtroppo va imputato proprio a Lotito».

Il commento di De Paola rispecchia il clima che si respira tra i sostenitori della Lazio: grande attaccamento alla squadra, ma crescente fatica nel riconoscersi nella gestione societaria. Un tema destinato a rimanere caldo nelle prossime settimane, soprattutto se i risultati non dovessero accompagnare il percorso della formazione di Maurizio Sarri.