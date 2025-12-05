Lotito, continuano le minacce nei confronti del presidente della Lazio! La situazione è molto chiara

Indagini su tentata estorsione e manipolazione di mercato a danno della Lazio. Il punto su Lotito

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, sono in corso indagini nei confronti di cinque persone accusate di tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del presidente della Lazio, Claudio Lotito. A segnalare i fatti è stato lo stesso Lotito, che ha presentato denuncia ai pubblici ministeri della Capitale, i quali hanno avviato immediatamente l’inchiesta.

Secondo quanto emerso, l’obiettivo dei cinque indagati era costringere il presidente della Lazio a vendere la società tramite reiterate minacce. I pm contestano agli indagati di aver utilizzato social network, e-mail e telefonate anonime per intimorire Lotito, con l’intento di ottenere la cessione del capitale della società biancoceleste.

Oltre alla tentata estorsione, ai cinque indagati viene contestata anche la manipolazione del mercato. In concorso con altre persone non ancora identificate, avrebbero diffuso notizie false relative a un’imminente cessione della Lazio, allo stato di quasi fallimento della società e all’ipotetica intenzione di far retrocedere la squadra. Tali informazioni, secondo l’accusa, erano finalizzate ad alterare il valore delle azioni della Lazio, quotata in Borsa, e creare un vantaggio illecito per gli indagati o terzi coinvolti.

L’inchiesta ha già portato al sequestro di materiale digitale e documentale, che sarà ora analizzato dai magistrati per ricostruire la portata delle minacce e delle attività di manipolazione. Uno dei cinque indagati sarebbe inoltre ritenuto l’ideatore dello striscione “Lotito libera la Lazio”, apparso la scorsa estate su un aereo sorvolante Formello, gesto simbolico che aveva attirato l’attenzione dei tifosi e dei media.

Le indagini in corso rappresentano un capitolo delicato nella gestione della società biancoceleste, che ha visto il presidente Lotito protagonista di una carriera lunga e complessa alla guida della Lazio. L’inchiesta non solo tocca la sicurezza personale del presidente, ma anche la trasparenza e l’integrità economica della società calcistica. Nei prossimi mesi, l’analisi del materiale sequestrato sarà cruciale per chiarire eventuali responsabilità penali e definire gli sviluppi del caso.

