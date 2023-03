De Laurentiis: «Sarri paraculo, invece di attaccare ha bloccato i terzini»

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della sconfitta del Napoli contro la Lazio, parlando soprattutto dell’approccio alla partita di Maurizio Sarri

Si parla ancora della sconfitta con la Lazio in quel di Napoli, non ancora del tutto metabolizzata. Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, è intervenuto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo della Campania, rispondendo alle domande di alcuni studenti in aula.

LE PAROLE- «La sconfitta con la Lazio è stata sicuramente salutare, altrimenti c’è il rischio di sedersi. Sarri è stato un paraculo, decidendo di bloccare i terzini invece che attaccare»