De Grandis su Udinese Lazio: «A Inter, Milan e Juventus lo avrebbero annullato. Gli arbitri non hanno paura dei biancocelesti. Attacco? Noslin molto meglio di Taty»

De Grandis su Udinese Lazio: le parole del giornalista di Sky a seguito del match di campionato che ha portato a diverse polemiche arbitrali

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha commentato la sfida tra Udinese e Lazio, soffermandosi sia sulla prestazione dei biancocelesti sia sull’episodio più discusso del match: il gol del pareggio segnato da Davis e convalidato nonostante il tocco di mano nell’azione. Un intervento diretto, che ha acceso nuovamente il dibattito sull’uniformità di giudizio arbitrale e sul peso specifico delle società nel sistema.

Nel suo ragionamento, De Grandis ha espresso forti perplessità sull’interpretazione adottata in questo caso, sostenendo che situazioni analoghe, se avvenute a favore delle grandi del campionato, avrebbero probabilmente portato a una decisione diversa. Un’analisi che chiama in causa anche la gestione arbitrale nel suo complesso.

IL GOL DI DAVIS E GLI ARBITRI – «A Inter, Milan e Juventus lo avrebbero annullato. Gli arbitri non hanno “paura” della Lazio perché non è una società che fa rumore. Rocchi sa benissimo che tantissimi errori stanno arrivando sempre contro la Lazio».

ANALISI SUI SINGOLI – «Noslin attualmente è molto meglio di Castellanos, ha fatto tre tiri in porta e con uno avrebbe anche segnato, deve giocare lui. Isaksen non è il preferito di Sarri perché Cancellieri ha caratteristiche più vicine alle richieste del mister, soprattutto per la sua fisicità».