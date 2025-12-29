Pedullà difende la Lazio sul gol di Davis: «Sull’immediatezza serve buon senso, così è una comica. Se passano 7 o 8 secondi ci dimentichiamo delle prove»

Pedullà basito dalla regola dell’immediatezza: il giornalista commenta l’epidosio del gol di Davis alla Lazio e non esita dall’attaccare il regolamento

Il gol subito all’ultimo secondo dalla Lazio contro l’Udinese continua a far discutere e ad alimentare il dibattito sul regolamento. La rete del pareggio firmata da Davis, arrivata al termine di un’azione personale e preceduta da un tocco di mano, ha tolto tre punti pesantissimi alla squadra di Maurizio Sarri, impedendo ai biancocelesti di avvicinarsi alla zona Europa.

A schierarsi apertamente dalla parte della Lazio è stato Alfredo Pedullà, che in un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha espresso tutte le sue perplessità sull’attuale interpretazione della regola legata al concetto di “immediatezza” tra il tocco di mano e la realizzazione del gol. Secondo Pedullà, il problema non è solo regolamentare, ma soprattutto di logica e di buon senso.

Nel suo intervento, il giornalista ha messo a confronto episodi simili giudicati in modo diverso, sottolineando come il tempo trascorso tra il fallo e la conclusione finisca per diventare un parametro arbitrario, incapace di garantire equità di giudizio. Un ragionamento che rafforza la protesta laziale e che riapre la discussione su una norma già al centro di numerose polemiche in questa stagione.

LA CRITICA DI PEDULLÀ – «La cosa che mi fa impazzire, e che mi sembra una comica assoluta, è l’immediatezza. Se da quando hai toccato il braccio sono passati 3 o 4 secondi, come nel caso di Pisa-Fiorentina in questo campionato, lo annulli, ma se sono passati 7 o 8 secondi, è come se ci fossimo dimenticati e non ci fosse più la prova. Su un pallone che finisce a fondo campo o docile tra le braccia di Provedel, ma in quell’azione l’immediatezza non c’è e quindi cancella quel fallo e possiamo andare avanti. Allora qui non ci sono da riscrivere solo le regole, ma anche il buon senso».

