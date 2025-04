Condividi via email

D’Amico a DAZN: «La squadra ha un atteggiamento sempre propositivo. Per oggi abbiamo una convinzione». Cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di DAZN D’Amico ha rilasciato le seguenti dichiarazioni prima di Atalanta Lazio. Le parole.

D’AMICO – «La squadra ha un atteggiamento sempre propositivo. A noi cambia poco, sappiamo che dobbiamo lavorare sempre allo stesso modo. Siamo convinti che faremo bene. La squadra ha sempre offerto ottime prestazioni anche nelle sconfitte e pareggi. Futuro qui anziché al Milan? Sicuramente sì, di voce ne sentiamo tantissime ma il mercato non è più come una volta se ne parla 12 mesi, non un mese o due. Siamo concentrati sulla Lazio»