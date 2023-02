Dabo svela: «Contro la Sampdoria in finale di Coppa Italia non volevo tirare il rigore»

Ousmane Dabo, ex centrocampista della Lazio, ha svelato alcuni retroscena sulla sua avventura alla Lazio e sulla Coppa Italia del 2009

Intervistato dal Corriere dello Sport edizione romana, Ousmane Dabo ha parlato così della sua carriera alla Lazio:

«Ma volevo rimanere a tutti i costi, mi sono messo a lavorare tanto e ho trovato spazio. Alla fine sono diventato titolare, giocando con Liverani., C’erano anche Firmani e Mudingayi. Facemmo un’ottima stagione. Tornai alla Lazio in un periodo in cui la squadra era in difficoltà e serviva una figura come la mia per ritrovare un po’ di equilibrio nello spogliatoio. Rigore in finale di Coppa Italia? Non volevo calciarlo, anzi alla fine dei supplementari volevo uscire, perché avevo i crampi. Il mister si oppose e quasi mu costrinse a calciare (ride, ndr). Altrimenti erano rimasti solo i difensori. Ma camminando verso il dischetto sentivo che avrei fatto gol. Era il mio destino, ero tornato a Roma per regalare ai tifosi un trofeo».