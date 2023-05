Cucchi: «Sarri ha permesso a Felipe Anderson di avere...»

Cucchi, il giornalista analizza ed elogia il lavoro di Sarri su Felipe Anderson e fa il punto sulla situazione della Lazio

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Riccardo Cucchi, il quale alla luce della sconfitta della Lazio contro l’Inter e l’imminente arrivo della gara con il Sassuolo, rilascia queste parole

PAROLE – Cataldi è sempre più importante. La sua assenza ha condizionato la prestazione dei biancoceleste. Con Vecino, la squadra potrebbe avere un centrocampo più fisico. Marcos Antonio è più “sgusciante”, si può mettere se si vuole creare occasioni più offensive in avanti. Non ci sono molte altre alternative. Dipende da che Lazio Sarri vuole mettere in campo. Milinkovic e Luis Alberto a Milano non hanno fatto quello che sanno fare

Grazie a Sarri, Felipe Anderson ha recuperato continuità. Importante che abbia segnato così tanti gol, soprattutto per il fatto che Immobile non ha avuto ultimamente uno stato di forma ottimale. In assenza del goleador “principe”, Felipe si è inserito molto bene. A Milano è stato uno dei migliori in campo