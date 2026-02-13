Cucchi sulla Lazio: «Mi sto innamorando di questa squadra. Ecco qual è il grande errore di Lotito…»

Cucchi e la sua ardente passione per la Lazio, l’analisi della squadra di Sarri e del gioco mostrato dai capitolini nelle ultime partite

Riccardo Cucchi, noto giornalista e appassionato della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento delicato che sta attraversando la squadra biancoceleste. Il giornalista ha espresso il suo crescente amore per la squadra, lodando il lavoro di Maurizio Sarri e commentando anche la protesta dei tifosi contro Claudio Lotito. Le parole:

Cucchi: «Mi sto innamorando di questa squadra»

EMOZIONI – «Io mi sto innamorando di questa squadra, vedo quello che in campo fa e percepisco tutto quello che c’è fuori. Vedere Sarri così capace di motivarli, vedere anche questi risultati inaspettati, in particolare quello straordinario di Coppa Italia, non può che appassionarmi».

SARRI – «Grandi valori tecnici non ci sono, sono convinto che se non ci fosse stato Sarri, in una situazione così complicata, certamente avremmo avuto una squadra in lotta per non retrocedere».

Secondo il giornalista, senza l’impronta di Sarri, la Lazio sarebbe probabilmente in lotta per non retrocedere, ma grazie al tecnico è riuscita a raggiungere risultati inaspettati, trasmettendo segnali importanti anche a chi non frequenta lo stadio:

Cucchi: «Il più grande errore di Lotito è stato pensare di poter fare il presidente contro i tifosi»

Nel corso dell’intervista, Cucchi ha anche commentato la protesta dei tifosi, esprimendo la sua solidarietà nei confronti di chi ha preso parte alla contestazione contro il presidente Lotito.

PETIZIONE – «Io sono tra quelli che ha firmato la petizione e che ha saltato la partita contro il Genoa. Mi sono convinto che ciò che è stato deciso dalla stragrande maggioranza dei tifosi fosse giusto. Ho disertato lo stadio soffrendo tremendamente».

RTTOTR – «Credo che il più grande errore del presidente Lotito sia stato quello di pensare di poter fare il presidente contro i tifosi. Imperdonabile».