Cruciani: «La sconfitta in Coppa Italia ha sbloccato la Lazio! Complimenti a Gattuso, un signor tecnico» – Lazio News 24

Il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato dell’inizio di stagione oltre le aspettative della Lazio, soffermandosi in particolare sul ruolo del tecnico Gattuso

La partenza sprint e la sorprendente continuità di rendimento della formazione biancoceleste continuano a far discutere opinionisti e addetti ai lavori. Durante la consueta puntata del programma In campo con Pardo sulle frequenze di Radio24, il celebre conduttore e giornalista Giuseppe Cruciani ha tracciato un bilancio lucido sul momento della rosa capitolina. Tra l’effetto rigenerante della cura Gennaro Gattuso, la risposta del pubblico e i paradossi di inizio stagione, l’analisi del giornalista ha messo in luce i veri fattori del cambiamento biancoceleste.

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Cruciani analizza la svolta: il passaggio chiave della stagione

Nell’interpretare l’avvio di campionato oltre le aspettative della squadra, Cruciani si è soffermato sul momento esatto in cui è scattata la molla psicologica nel gruppo, individuando nell’inatteso passaggio a vuoto estivo il vero punto di svolta:

«Sinceramente non mi prefiguravo nulla di favorevole, ero convinto che si preannunciasse una débâcle totale. Successivamente si è verificato lo sblocco emotivo nell’incrocio contro il Mantova. A mio avviso, per quanto possa sembrare contraddittorio, quel confronto di agosto in Coppa Italia, vissuto in un contesto di profondo scetticismo, ha agito come una vera molla a livello mentale. Valutare che la squadra, se si esclude la seconda frazione di gioco disputata con il Milan, si troverebbe a punteggio pieno, appare quasi straordinario».

Cruciani e il paradosso dei tifosi: dall’Olimpico ai settori ospiti

Un altro passaggio cruciale dell’intervento di Cruciani riguarda il complesso e altalenante rapporto tra la piazza e lo stadio di casa, bilanciato tuttavia da una straordinaria presenza di sostenitori nelle gare esterne:

«Un ulteriore elemento singolare è rappresentato dal pubblico e dalla circostanza che lo stadio Olimpico sia rimasto prevalentemente poco popolato, per quanto si noti un timido segnale d’inversione di tendenza. In fin dei conti, dinanzi a una compagine che occupa la vetta o le primissime posizioni del torneo, risulta complicato per qualsiasi sostenitore rinunciare alla presenza sulle gradinate. Pertanto ho riscontrato un modesto incremento. Resta comunque un dato significativo il fatto che la tifoseria stipi costantemente i settori riservati durante le partite in trasferta».

Cruciani promuove Gennaro Gattuso: un profilo ingiustamente sminuito

A chiudere la riflessione del giornalista è arrivato il caloroso elogio per il lavoro tattico e motivazionale svolto da Gennaro Gattuso, ritenuto da Cruciani un allenatore ingiustamente giudicato dai recenti insuccessi ma capace di creare una grande coesione di gruppo:

«Il valore di Gennaro Gattuso nella veste di guida tecnica è stato espresso al ribasso. Le recenti avventure professionali non hanno senza dubbio giovato al suo prestigio, eppure parliamo di un allenatore di elevato spessore, capace di imprimere un’identità di gioco e di forgiare un gruppo coeso. Le dinamiche relative alla buona o cattiva sorte dipendono poi dalle singole circostanze».