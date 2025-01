Corradi Lazio: «In momenti come questi conta solo una cosa; Baroni? Lo stimo tantissimo, quello che ha fatto al Verona...»

Le parole di Bernardo Corradi, ex attaccante della Lazio e commissario tecnico dell’Italia Under 20, su Marco Baroni

Bernardo Corradi, ex attaccante della Lazio e attualmente allenatore dell’Under 20 dell’Italia, ha parlato a TMW del momento dei biancocelesti – e Fiorentina, altra sua ex squadra – e di Marco Baroni. Di seguito le sue parole.

MOMENTO DELLA LAZIO E DELLA FIORENTINA – «In questi momenti la differenza la fa chi riesce a rialzarsi più velocemente possibile. E’ vero anche che sono due formazioni che ad inizio stagione se avessero ipotizzato un percorso del genere sarebbero state felici. Vediamo quanto tempo ci mettono a rialzarsi ma sono due squadre allenate bene e che giocano bene al netto dei risultati degli ultimissimi tempi. Sia Fiorentina e Lazio a mio parere sono strutturate molto bene».

BARONI – «Per allenare una big ti devono chiamare e magari se non l’aveva allenata è perché non lo avevano chiamato… Per quanto mi riguarda ho sempre avuto stima del lavoro di Baroni e il miracolo sportivo che ha fatto l’anno scorso a Verona è sotto gli occhi di tutti. Questa è stata forse la leva che ha fatto convincere varie squadre a poter pensare a lui, credo sia anche giusto che un tecnico dopo una lunga gavetta raccolga il lavoro che fatto».