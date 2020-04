Coronavirus, in Parlamento si discute l’assegnazione dei titoli

I Senatori Casini e Fedeli, tramite un’interpellanza parlamentare, hanno chiesto al Ministro dello Sport l’assegnazione degli scudetti

Oramai lo sport è diventato un vero e proprio affare di Stato: dopo la decisione presa dalla Federbasket e Federvolley di interrompere i campionati, i Senatori Casini e Fedeli hanno chiesto al Ministro dello Sport, tramite un’interpellanza parlamentare, l’assegnazione degli scudetti alle prime classificate.

Qui le parole usate dai politici: «I senatori interroganti, preso atto che, nella loro autonomia, diverse Federazioni sportive hanno ritenuto di sospendere prima e poi definire conclusi i campionati delle relative discipline; espresso il più vivo rispetto per queste decisioni che gli interroganti non ritengono in alcun modo di dover sindacare ma solo rispettare; considerata l’esperienza analoga di altri Paesi (ad esempio il Belgio per il campionato di calcio); chiedono al Ministro se non ritenga opportuno proporre al CONI e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano ad essere in testa ai relativi campionati».