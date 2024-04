Cori giocatori Lazio, la moglie di Mihajlovic ringrazia i tifosi per quanto accaduto all’Olimpico – FOTO

Cori giocatori Lazio, dopo quanto accaduto ieri all’Olimpico la moglie di Mihajlovic ha voluto ringraziare i tifosi biancocelesti

Arianna Mihajlovic, moglie dell’indimenticabile Sinisa, ringrazia ancora i tifosi della Lazio. Nella contestazione di ieri all’Olimpico c’è stato spazio per un momento in cui venivano intonati cori verso ex leggende biancocelesti, tra cui appunto l’ex difensore serbo.

IL MESSAGGIO – «Grazie alla tifoseria della Lazio che non manca occasione di ricordare Sinisa ! Vi amo. Sono felice che abbia lasciato un segno così importante nel cuore di tutti voi».