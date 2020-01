Napoli Lazio, i tifosi possono tornare al San Paolo: duemila tagliandi disponibili

Il prossimo 21 gennaio, alle ore 20.45, la Lazio sfiderà il Napoli al San Paolo per i quarti di finale di Coppa Italia

Sarà Napoli-Lazio, ai quarti di finale di Coppa Italia. Il San Paolo farà da cornice alla sfida, ma a sostenere la squadra di Inzaghi ci sarà il suo pubblico: dopo due anni, ai tifosi biancocelesti sarà concessa la trasferta. L’Ossservatorio – come sottolinea il Corriere dello Sport – ha dato il via libera, non succedeva dal 18 febbraio 2018: lo scorso anno, dopo gli scontri tra partenopei ed interisti, il Settore Ospiti rimase vuoto in via precauzionale.

Nella giornata di ieri, alle ore 16, è iniziata la vendita dei tagliandi. Sono duemila i biglietti disponibili, acquistabili senza l’obbligo della Tessera del Tifoso in tutte le ricevitorie autorizzate dei Punti Plus Lazio (gruppo Ticketone).