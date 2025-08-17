 Coppa Italia, il Milan ospita il Bari: la Lazio guarda
Coppa Italia, il Milan ospita il Bari: la Lazio osserva con attenzione la sfida dei rossoneri

Image Photo849681
Cm Milano 02/03/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Yunus Musah-Boulaye Dia

Coppa Italia, Milan Bari sarà teatro di un match molto interessante per i biancocelesti: la squadra di Sarri attenta

Proseguono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, e questa sera a San Siro va in scena un match che promette spettacolo: il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Bari. Dopo una stagione deludente in campionato, i rossoneri puntano a rifarsi nella competizione nazionale e a lanciare segnali positivi in vista della nuova stagione.

Il match interessa anche la Lazio di Maurizio Sarri, che osserva con attenzione l’andamento della gara. Infatti, i biancocelesti si trovano sulla stessa parte del tabellone: se il Milan dovesse superare il turno, nei sedicesimi di finale affronterebbe il Lecce e, in caso di passaggio agli ottavi, potrebbe incrociare proprio la squadra capitolina. Questo scenario rende la partita tra Milan e Bari un’occasione importante per la Lazio per prepararsi mentalmente a eventuali sfide future.

Il Milan, reduce da alcune difficoltà nella passata stagione, cerca conferme e motivazioni. Allegri punterà sui giocatori chiave per garantire solidità e incisività offensiva, mentre il Bari, squadra di grande energia e voglia di sorprendere, cercherà di fare lo sgambetto in trasferta. Sarà una gara intensa, nella quale la gestione della pressione e la qualità tecnica saranno determinanti.

Per la Lazio, la partita rappresenta anche un’occasione di studio: osservare come il Milan si approccia alla Coppa Italia, quali giocatori utilizza e come gestisce le fasi del gioco può offrire indicazioni utili per eventuali confronti futuri. Sarri e il suo staff tengono infatti sotto controllo le squadre che potrebbero incrociare la Lazio negli ottavi, cercando di pianificare tattiche e strategie in anticipo.

Inoltre, la posta in gioco per il Milan è alta: un passaggio del turno significherebbe mettere in cascina fiducia e continuità, elementi fondamentali in vista della nuova stagione di Serie A. Per il Bari, invece, la Coppa Italia rappresenta una vetrina e un’occasione per sorprendere le grandi del calcio italiano.

La sfida di San Siro di questa sera non sarà dunque solo un match tra due squadre, ma un’occasione strategica anche per la Lazio, pronta a osservare e prepararsi per gli impegni futuri in Coppa Italia.

