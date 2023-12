Convocati Lazio per il Frosinone: le scelte di Sarri. Ecco le decisioni del tecnico per la sfida di questa sera

Ecco la lista diramata da Sarri dei convocati per la sfida di stasera tra Lazio e Frosinone in programma alle 20.45 all’Olimpico. Out: Immobile, Luis Alberto e Romagnoli per infortunio e Lazzari per squalifica.