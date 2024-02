Convocati Lazio per il Cagliari: la decisione UFFICIALE su Patric e Zaccagni

Convocati Lazio per il match di oggi contro il Cagliari: ecco la decisione UFFICIALE di miste Sarri sui due calciatori

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro il Cagliari, valido per la giornata 24 di Serie A. Out per infortunio Patric e Zaccagni, così come Rovella per squalifica. Aggregati i due Primavera Napolitano e Sana Fernandes.

PORTIERI: Provedel, Mandas, Sepe

DIFENSORI: Romagnoli, Casale, Gila, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Marusic, Kamenovic

CENTROCAMPISTI: Kamada, Luis Alberto, Cataldi, Vecino, Guendouzi, Napolitano

ATTACCANTI: Immobile, Castellanos, Felipe Anderson, Pedro, Isaksen, Sana Fernandes