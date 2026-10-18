Convocati Lazio: Gattuso dà fiducia a Pellegrini! La lista per la sfida con la Juventus

Convocati Lazio per la Juventus: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gennaro Gattuso per la gara della settima giornata
Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso l’Allianz Stadium. La partita contro la Juventus di Luciano Spalletti, valevole per la 7a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle oggi dalle ore 20:45. L’allenatore dei biancocelesti ha scelto di chiamare Luca Pellegrini dopo il reintegro nella lista. La lista completa:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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