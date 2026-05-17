Hanno Detto
Conferenza stampa Sarri: «Futuro? Vediamo cosa dice la società, non ho sentito parlare di piani. Ho giocatori che se ne vogliono andare»
Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita dello stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Roma. Le sue parole riportate da TMW:
CONFERENZA STAMPA SARRI
FUTURO SARRI – «Avevo detto a giugno. Facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società ora nessuno mi ha detto nulla. Quest’anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo».
CON LOTITO STA VIVENDO QUELLO CHE VISSUTO CON DE LAURENTIIS? – «Quella era una squadra di livello assoluto, almeno qualitativamente. Era una squadra c’era arrivata a una media di 88 punti stagionali, c’erano basi più solide».
ANCORA SUL PROPRIO FUTURO – «Vedo che non vi importa della partita… Uno deve parlare dell’ambiente e separatamente della società: a livello di ambiente, rimarrei. A livello societario forse se i piani non collimano è meglio separare. Di piani io non ne ho sentiti».
PERCHE’ ZACCAGNI NON ERA NEANCHE IN PANCHINA? – «Oggi era impossibile: Zaccagni faceva fatica a camminare, figuriamoci a calciare. Nei primi giorni non si può far giocare».
PARAGONE CON LA SUA PRIMA LAZIO – «Quella era una Lazio più qualitativa: ci sono pochi dubbi. Arrivammo secondi infatti. Vedremo se l’anno prossimo sarà l’anno 1 … abbiamo tanti in scadenza e tanti che vogliono andare via. Faccio fatica a risponderle».
RIMPIANTO COPPA ITALIA – «Chiaro, senza qualità eccelsa era importante. Sembrava però che si giocasse contro una squadra di scarso livello: potevamo fare di più, ma l’Inter ora è di un altro livello. Bisogna far i complimenti ai ragazzi che ci sono arrivati. Un po’ di rammarico c’è: potevamo fare una partita più coraggiosa».
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